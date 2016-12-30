New York borsası 2016'yı

NEW YORK (AA) - ÖVÜNÇ KUTLU - New York borsasında endeksler, ABD'de makro ekonomik verilerin yılın ikinci yarısında güçlü gelmeye başlaması ve iş adamı Donald Trump'ın kasım başında ABD Başkanı seçilmesiyle 2016'da yatırımcılara kazandırdı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında endeksler 4 Ocak-28 Aralık döneminde yüzde 10 ila 16 arasında artış kaydetti.

Söz konusu dönemde Dow Jones Sanayi Endeksi 17.148 puandan 19.833 puana tırmanarak yüzde 15,6 artış kaydederken, Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeksi 2.012 puandan 2.249 puana yükselerek yüzde 11,8 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4.903 puandan 5.438 puana ulaşarak yüzde 10,9 kazanç sağladı.

Ancak, endekslerin 2016'da yükselişleri kolay olmadı. Özellikle bu yılın başında ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, Çin ekonomisinde büyümeye yönelik endişeler ve haziranda İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararı (Brexit) New York borsasını olumsuz etkiledi ve endekslerde kayıplara neden oldu.





- Petrol fiyatları ve Çin ekonomisi borsayı olumsuz etkiledi





Küresel piyasalardaki arz fazlası ve dünya genelindeki düşük talep nedeniyle Haziran 2014'te 115 dolar seviyesinden düşmeye başlayan ham petrol fiyatları ocak ayında 30 doların altına inerek 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Çin ekonomisindeki yavaşlama, ülke borsasındaki kayıplar, Çin Merkez Bankasının yuanın referans kurunu devalüe etmesi Çin'de büyümeye yönelik endişeleri artırırken, küresel ekonomideki durgunluğa işaret etti ve New York borsasını olumsuz etkiledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle, New York borsasında Dow Jones Endeksi 4-20 Ocak tarihleri arasında 17.148 puandan 15.450 puana gerileyerek yüzde 9,9 düşüş kaydetti ve 2016 yılındaki en düşük seviyesine geriledi.

S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri de 4 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında sırasıyla 2.012 puandan 1.810 puana ve 4.903 puandan 4.209 puana düşerek yüzde 10 ve yüzde 14 değer kaybetti ve bu yıl içindeki en düşük seviyelerini kaydetti.

Dow Jones ve S&P 500 Endekslerinin kayıplarını telafi etmesi 10 Mart'ı bulurken, Nasdaq Teknoloji Endeksi ancak 13 Nisan'da düşüşten toparlanabildi.

ABD ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 büyümesi ve yılın ilk yarısında zayıf gelen makro ekonomik veriler haziran ayına kadar New York borsasında dalgalanmalara neden olsa da, endeksler 2016 başına göre sınırlı da olsa yükseliş kaydetti.





- Brexit, yüzde 5'in üzerinde kayıplara neden oldu





Ancak, 23 Haziran'da Brexit kararının ardından New York borsasında sert düşüşler yaşandı.

Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri 24-27 Haziran tarihleri arasında, sırasıyla yüzde 5,2, 5,8 ve 6,8 değer kaybetti. Endekslerin kayıplarını silmesi 8 Temmuz'u buldu.

Bu tarihten sonra tekrar dalgalı bir seyir izleyen New York borsası, ABD'deki makro ekonomik verilerin olumlu gelmesiyle, tekrar yatırımcılara kazandırmaya başladı.

ABD'de ekonomik büyüme verilerinin yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yüzde 1,4 ve yüzde 3,5 oranında gelmesi, işsizlik oranının yüzde 5'in altına düşmesi, tarım dışı istihdamın haziranda 287 bin, temmuzda 255 bin, kasımda 178 bin artış göstermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayına kadar faiz artırmaması endekslerde yükselişe neden oldu.





- Trump'ın vaatleri olumlu algılandı





Ancak, New York borsasındaki asıl yükseliş, 8 Kasım'da ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti adayı ve iş adamı Donald Trump'ın zafer kazanmasının ardından yaşandı ve endeksler rekor seviyelere yükseldi.

Trump'ın altyapı harcamalarını artırma, kurumlar vergisini düşürme ve regülasyonları azaltma vaatleri Amerikalı yatırımcılar tarafından ABD ekonomisinde büyümeye olumlu katkı yapacağı şeklinde algılandı ve borsada kazançlara neden oldu.

Trump'ın başkan seçilmesinden sonraki ilk işlem günü olan 9 Kasım'da Dow Jones Endeksi güne 18.317 puandan başladıktan sonra 20 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 19.987 puana kadar tırmandı ve yüzde 9,1 artış kaydetti.

S&P 500 Endeksi 9 Kasım'da 2.131 puandan açıldıktan sonra 13 Aralık'ta 2,277 puana yükselerek kendi rekorunu kırdı ve bu süre içinde yüzde 6,8 arttı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 9 Kasım'da 5.143 puandan açıldıktan sonra 27 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5.512 puana çıkarak yüzde 7,2 yükseldi.





- "Yeni hükümetin faaliyetleri borsa açısından çok önemli"





Hisse senedi ve broker şirketi Themis Trading'in Genel Müdürü Mark Kepner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da gelişen iki önemli dış etkenin New York borsasını olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Çin ekonomisindeki büyüme endişeleri endekslerde yüzde 10 civarında düşüşe neden oldu. Yazın da, Brexit, borsada yüzde 5 üzerinde kayıplara yol açtı." dedi.

Kepner, bu senenin başında düşük büyüme oranına rağmen, büyümedeki toparlanmanın New York borsasını olumlu etkilediğinin de altını çizerek, 2015'in sonunda Fed'in bu yıl 4 kere faiz artırma hedefine rağmen sadece bir kere faiz artırımı yapmasının da borsadaki yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti.

Yatırımcıların gelecek sene ABD ekonomisinde daha güçlü büyüme oranlarının yakalanmasını öngördüğünü söyleyen Kepner, Trump'ın vergileri düşürme, regülasyonları azaltma gibi vaatlerinin de yatırımcılar tarafından olumlu algılandığına dikkati çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Yeni hükümetin 2017'de yapmayı planladığı faaliyetler borsa açısından çok önemli. Güçlü büyüme, düşük faizler, altyapı harcamaları ve regülasyonların azaltılmasıyla ilgili piyasalarda büyük beklentiler var. Ancak bunlar yeteri kadar hızlı gerçekleşmezse, borsada satışlar görülebilir ve kasım ayının başından beri elde eden kazançlar yok olabilir."

Kepner, Trump yönetiminin ekonomik vaatlerinin ABD Kongresiyle uyum içinde hızlıca gerçekleştirilmesi, Amerikalı şirketlerin net kar ve gelirleriyle makro ekonomik verilerin güçlü gelmesi durumunda, New York borsasının gelecek sene de yatırımcılara kazanç sağlamasını beklediğini sözlerine ekledi.