New York borsası 2016'yı "kazançlı" kapatıyor - Bu yıl ham petrol fiyatlarındaki tarihi düşüş, Çin ekonomisinde büyümeye yönelik endişeler ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı, New York borsasını olumsuz etkilerken, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükseliş kaydeden borsada endeksler de rekor seviyelere yükseldi - 4 Ocak-28 Aralık döneminde, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 15,6, Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 11,8 ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 10,9 artış kaydetti - Themis Trading Genel Müdürü Kepner: - "Trump'ın vergileri düşürme, regülasyonları azaltma gibi vaatleri yatırımcılar tarafından olumlu algılandı" - "Amerikalı şirketlerin net kar ve gelirleriyle makro ekonomik verilerin güçlü gelmesi durumunda, New York borsasının gelecek sene de yatırımcılara kazanç sağlamasını bekliyorum"

30 Aralık 2016 Cuma 11:26