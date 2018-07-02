New York borsası düşüşle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'nin diğer ülkelerle artan ticaret gerginliğinin yatırımcılarda yeniden endişe oluşturmasıyla haftanın, temmuz ayının ve bu yılın ikinci yarısının ilk işlem gününe düşüşle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 149,69 puan (yüzde 0,62) düşüşle 24.121,72 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,25 puan (yüzde 0,56) azalışla 2.703,12 puana geriledi.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 56,06 puan (yüzde 0,75) değer kaybıyla 7.454,25 puana düştü.

ABD'nin diğer ülkelerden ithal ettiği çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri uygulamasına misilleme olarak, Kanada'nın ABD'ye 12,6 milyar dolar değerinde yeni ek gümrük tarifeleri uygulaması dün yürürlüğe girdi.

Ayrıca, Avrupa Birliği de (AB) bugün, ABD'nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması halinde 294 milyar dolarlık ticari misilleme yapılabileceğini açıkladı.