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New York borsası düşüşle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yatırımcılarda endişe oluşturmasıyla güne düşüşle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 165,53 puan (yüzde 0,66) düşüşle 24.754,13 puana, Standard & Poor's...

New York borsası düşüşle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yatırımcılarda endişe oluşturmasıyla güne düşüşle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 165,53 puan (yüzde 0,66) düşüşle 24.754,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 15,35 puan (yüzde 0,55) azalışla 2.778,49 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 41,45 puan (yüzde 0,53) değer kaybıyla 7.717,75 puana düştü.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), dün akşam, Başkan Donald Trump'ın Çin'in daha önceki tarifelerini misillemesi nedeniyle yüzde 10 gümrük vergisi getireceği 200 milyar dolarlık Çin menşeli ürünün listesi yayımlandı.

Uzmanlar, Trump yönetiminin adımının ABD-Çin ticaret savaşının katlanarak büyümesine neden olabileceğini vurguladı.

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