New York borsası düşüşle açıldı NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasında artan ticari gerginliklerin yatırımcılarda endişe uyandırmasıyla güne satış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 189,90 puan (yüzde 0,75) düşüşle 25.143,92 puana, Standard...

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:37