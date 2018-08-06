NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 51,71 puan (yüzde 0,2) düşüşle 25.410,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,28 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.837,07 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,91 puan (yüzde 0,1) değer kaybıyla 7.804,11 puana düştü.
New York borsası düşüşle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 51,71 puan (yüzde 0,2) düşüşle 25.410,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,28 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.837,07...
06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.