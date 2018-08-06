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New York borsası düşüşle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 51,71 puan (yüzde 0,2) düşüşle 25.410,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,28 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.837,07...

New York borsası düşüşle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 51,71 puan (yüzde 0,2) düşüşle 25.410,87 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,28 puan (yüzde 0,12) azalışla 2.837,07 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 7,91 puan (yüzde 0,1) değer kaybıyla 7.804,11 puana düştü.

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New York Borsası
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