New York borsası düşüşle açıldı NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 70,65 puan (yüzde 0,27) düşüşle 26.359,92 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 12,94 puan (yüzde 0,45) azalışla 2.867,40 puana geriledi....

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:45