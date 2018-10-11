NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 79,19 puan (yüzde 0,31) düşüşle 25.519,55 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,97 puan (yüzde 0,25) azalışla 2.778,71 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 10,53 puan (yüzde 0,14) değer kaybıyla 7.411,52 puandan açıldı.
New York borsası düşüşle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 79,19 puan (yüzde 0,31) düşüşle 25.519,55 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,97 puan (yüzde 0,25) azalışla 2.778,71 puana geriledi....
11 Ekim 2018 Perşembe 16:41
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, güne düşüşle başladı.