NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 33,58 puan (yüzde 0,13) düşüşle 25.306,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,61 puan (yüzde 0,13) azalışla 2.763,52 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,24 puan (yüzde 0,27) değer kaybıyla 7.476,65 puandan açıldı.
New York borsası düşüşle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 33,58 puan (yüzde 0,13) düşüşle 25.306,41 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 3,61 puan (yüzde 0,13) azalışla...
15 Ekim 2018 Pazartesi 16:39
NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.