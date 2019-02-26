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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 26.008,09 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.792,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 7.534,79...

New York borsası düşüşle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,32 azalışla 26.008,09 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,13 kayıpla 2.792,70 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 7.534,79 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de konut başlangıçları verisinin beklentilerden kötü gelmesinin ardından New York borsasının güne negatif başladığını belirterek, piyasaların bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da yapacağı sunuma odaklandığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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