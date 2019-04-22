New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,30 azalışla 26.480,27 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 kayıpla 2.897,89 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 değer kaybıyla 7.968,96 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD pay piyasalarında açıklanan şirket bilançoları hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin buluşması gündemin odağına yerleşti. Trump'ın, Çin'in ardından Japonya ile de ticaret müzakerelerine başlamak istediği belirtilmişti.

ABD ve Çinli yetkililerin müzakerelerinden henüz net bir sonuç çıkmazken, mayıs ayında konunun netleşebileceği belirtiliyor. Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.