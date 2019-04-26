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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalarak 26.441,53 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 2.925,17 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 8.098,16...

New York borsası düşüşle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,08 azalarak 26.441,53 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 değer kaybederek 2.925,17 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,25 kayıpla 8.098,16 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de 1. çeyreğe ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 3,2 artarak beklentilerden iyi gerçekleşti. Beklentiler GSYH'nin yüzde 2,5 artış kaydetmesi yönündeydi.

Analistler, beklentilerden iyi gelen büyüme verisine karşın zayıf gelen bazı şirket karlarıyla New York borsasında risk iştahını azalttığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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