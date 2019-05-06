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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,99 azalışla 26.047,68 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 2.899,63 puan, Nasdaq yüzde 2,17 değer kaybıyla 7.986,73 puan seviyelerinde...

New York borsası düşüşle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,99 azalışla 26.047,68 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,61 kayıpla 2.899,63 puan, Nasdaq yüzde 2,17 değer kaybıyla 7.986,73 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ticaret savaşı endişelerini artırması nedeniyle küresel piyasaların negatif seyrettiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma akşamı 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamıştı. Çin'in ticaret müzakerelerini yavaşlattığını gerekçe gösteren Trump, "Çin, 10 aydır ABD'ye 50 milyar dolar değerindeki yüksek teknoloji ürünlerinde yüzde 25, 200 milyar dolar değerindeki diğer ürünlerinde ise yüzde 10 gümrük vergisi ödüyor. Bu yüzde 10 da yüzde 25'e çıkacak. Çin'den gelen 325 milyar dolar değerindeki diğer ürünler halen vergilendirilmiyor ancak yakında yüzde 25 olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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