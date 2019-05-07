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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,89 azalışla 26.202,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 2.909,45 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 8.044,99...

New York borsası düşüşle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,89 azalışla 26.202,32 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 2.909,45 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,96 değer kaybıyla 8.044,99 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakereleri yavaşlattığı gerekçesiyle 200 milyar dolarlık Çin ürününe uygulanan yüzde 10'luk gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamasının ardından pay piyasalarında etkili olan negatif seyir bugün de devam etti.

ABD'de açıklamalarda bulunan yetkililer, müzakerelerde ilerleme kaydedilse de Çinli yetkililerin itirazlarının bu sonucu doğurduğunu belirterek, görüşmelerin belirlenen takvime göre devam edeceğini kaydetmişti.

Bugün ayrıca ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisi takip edilecek.


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New York Borsası
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