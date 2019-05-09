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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,84 azalışla 25.749,93 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 kayıpla 2.853,75 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 7.855,67...

New York borsası düşüşle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,84 azalışla 25.749,93 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,89 kayıpla 2.853,75 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 7.855,67 puan seviyelerinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çinli yetkililerin müzakere için ABD'ye gelmesinin hemen öncesinde yaptığı açıklamalar piyasalarda risk iştahının azalmasına neden oldu. Trump, geçen hafta yaptığı "Çin tarafı müzakereleri yavaşlatıyor" açıklamasından sonra, dün akşam da Çinli yetkilileri "ticaret anlaşmasını bozmakla" suçladı.

Analistler, Bugün ABD ile Çinli yetkililer arasında gerçekleştirilmesi beklenen görüşmeler ve Trump'ın açıklamaları sonrası İran'dan gelebilecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da takip edileceğini aktardı.


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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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