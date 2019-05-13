New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, Çin'in ABD’ye 60 milyar dolarlık misilleme yapmasının ardından güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,68 azalışla 25.505,36 puan, S&P 500 endeksi yüzde 1,69 kayıpla 2.832,69 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,49 değer kaybıyla 7.720,07 puan seviyelerinde seyrediyor.
Çin, 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere gümrük tarifesinin yüzde 5 ila yüzde 25 artırdığını bildirdi.
Analistler, ticaret savaşlarının piyasalardaki risk iştahını azaltmasıyla dünya borsalarında değer kayıplarının yaşandığını belirterek, ithal edilen ürünlere uygulanan tarifelerde ABD'ye Çin'den gelen misilleme sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.