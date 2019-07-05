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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 26.851,29 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 2.982,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 8.123,82...

New York borsası düşüşle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,43 azalışla 26.851,29 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 2.982,84 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 8.123,82 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam 224 bin artarak beklentileri aştı. Beklenti, tarım dışı istihdamın 164 bin artış kaydetmesi yönündeydi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artıracağına dair ümitlerin azaldığını ve bunun da risk iştahını azalttığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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