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New York borsası düşüşle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 27.146,06 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 2.977,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.153,87...

New York borsası düşüşle açıldı
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New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,27 azalışla 27.146,06 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,23 kayıpla 2.977,50 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 değer kaybıyla 8.153,87 puan seviyelerinde seyrediyor
.
ABD'de açıklanmaya başlayan şirket karlarına ilişkin zayıf beklentiler ve ticaret savaşı endişeleri, pay piyasalarında risk iştahını azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yeni yaptırımları devreye sokabileceğini açıklaması ve müzakerelerin Çinli teknoloji devi Huawei nedeniyle tıkandığına ilişkin yorumlar, piyasalarda ticaret savaşı endişelerini arttırdı.

Bununla birlikte açıklanmaya başlayan ikinci çeyrek şirket bilançolarına ilişkin tedirginlikler de yatırımcıların pay piyasalarında satış tarafında yer almalarına neden oldu.

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PiyasalarNew York Borsası
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