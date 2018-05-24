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New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından günü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 75,05 puan (yüzde 0,3) düşüşle 24.811,76 puana,...

New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 75,05 puan (yüzde 0,3) düşüşle 24.811,76 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 5,53 puan (yüzde 0,2) azalışla 2.727,76 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 1,53 puan (yüzde 0,02) değer kaybıyla 7.424,43 puana düştü.
Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in atacağı olumlu adımları beklediğini ifade ederek, "Eğer Kim Jong-un yapıcı bir diyalog ile konuya yaklaşmayı tercih ederse ve ne zaman bunu yaparsa ben (görüşmek için) bekliyorum. Bu süre zarfında ise çok güçlü yaptırımlarımız ve maksimum baskı kampanyamız devam edecektir." diye konuşmuştu.

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