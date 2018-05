New York borsası düşüşle kapandı NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirveyi iptal etmesinin ardından günü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 75,05 puan (yüzde 0,3) düşüşle 24.811,76 puana,...

24 Mayıs 2018 Perşembe 23:36