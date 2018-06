New York borsası düşüşle kapandı NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'nin Çin'e yeni gümrük tarifeleri uygulamaya başlayacağını açıklamasıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 84,83 puan (yüzde 0,34) düşüşle 25.090,48...

15 Haziran 2018 Cuma 23:46