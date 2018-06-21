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New York borsası düşüşle kapandı

- New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

New York borsası düşüşle kapandı
NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerginliğinin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 196,10 puan (yüzde 0,80) düşüşle 24.461,70 puana gerilerken, endeks 8 işlem günü üst üste düşüş kaydetmiş oldu.

Standard & Poor's 500 Endeksi 17,56 puan (yüzde 0,63) azalışla 2.749,76 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 68,56 puan (yüzde 0,88) değer kaybıyla 7.712,95 puana düştü.
ABD Yüksek Mahkemesinin, bugün, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden satış vergisi toplayabileceğine karar vermesinin ardından, e-ticaret şirketlerinin hisselerinde düşüş görüldü.
Nasdaq Teknoloji Endeksinde işlem gören Amazon ve eBay'in hisseleri bugünü sırasıyla yüzde 1,1 ve yüzde 3,2 kayıpla tamamladı.
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New York BorsasıAbd çinDow Jones Sanayi Endeksi
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