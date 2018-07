New York borsası düşüşle kapandı NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 134,79 puan (yüzde 0,53) düşüşle 25.064,50 puana gerilerken, endeksin 5 işlem günü üst üste...

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:23