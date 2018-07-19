New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki kayıplarla günü düşüşle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 134,79 puan (yüzde 0,53) düşüşle 25.064,50 puana gerilerken, endeksin 5 işlem günü üst üste kazanç serisi sona erdi.
Standard&Poor's 500 Endeksi 11,13 puan (yüzde 0,4) azalışla 2.804,49 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 29,15 puan (yüzde 0,37) değer kaybıyla 7.825,30 puana geriledi.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Amazon'un hisseleri yüzde 1,6 düşerken, Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 1,1 azaldı.