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New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 6,38 puan (yüzde 0,03) düşüşle 25.058,12 puana, Standard&Poor's...

New York borsası düşüşle kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 6,38 puan (yüzde 0,03) düşüşle 25.058,12 puana, Standard&Poor's 500 Endeksi 2,66 puan (yüzde 0,09) azalışla 2.801,83 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 5,10 puan (yüzde 0,07) değer kaybıyla 7.820,20 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalına verdiği özel mülakatta, Çin'e 500 milyar dolar değerinde gümrük vergisi getirebileceğini söyledi.

Trump, ayrıca ABD Merkez Bankasını (Fed) eleştirmeye devam ederek Fed'in faiz artırmasının ekonomiye zarar verdiğini söyledi.

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New York Borsası
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