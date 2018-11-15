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New York borsası düşüşle kapandı

WASHINTON (AA) - New York borsası, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin anlaşması sonrasında düşüşle kapandı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,82 azalışla 25.080,50 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,76 kayıpla 2.701,58 puan ve Nasdaq...

New York borsası düşüşle kapandı
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WASHINTON (AA) - New York borsası, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin anlaşması sonrasında düşüşle kapandı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,82 azalışla 25.080,50 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,76 kayıpla 2.701,58 puan ve Nasdaq Teknoloj Endeksi yüzde 0,90 düşüşle 7.136,39 puana geriledi.

Borsalar kapanmadan İngiltere'den gelen haberler, finans hisselerindeki kayıpların artmasına yol açtı. İngiltere Başbakanı Theresa May, 5 saatten fazla süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşma taslağını onayladığını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,3 artarak son 9 ayın en hızlı yükselişini kaydederken, yıllık bazda da yüzde 2,3'den yüzde 2,5'e çıktı.

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