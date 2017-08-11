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New York borsası düşüşü sonlandırdı

- ABD ile Kuzey Kore yönetimlerinden gelen tehditkar açıklamaların ardından 3 gün gerileyen ABD borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı

New York borsası düşüşü sonlandırdı

WASHINGTON (AA) - New York borsası endeksi, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamlayarak 3 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 14,31 puan (yüzde 0,07) artışla 21.858,32 puana, Standard & Poor's (S&P) 500 Endeksi 3,11 puan (yüzde 0,13) kazançla 2.441,32 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 39,68 puan (yüzde 0,64) primle 6.256,66 puana yükseldi.

Bu sonuçlarla ABD ile Kuzey Kore yönetimlerinden gelen tehditkar açıklamaların etkisiyle üç gün süren düşüş eğilimini sonlandıran endeksler, haftalık bazda ise mart ayından bu yana en kötü performansını kaydetmekten kurtulamadı. Haftalık bazda, Dow Jones Endeksi yüzde 1,06, S&P 500 yüzde 1,43 ve Nasdaq Teknoloji endeksi yüzde 1,5 değer kaybetti.

Bu arada, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 1,7 artarak beklentinin altında kaldı.

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New York Borsası
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