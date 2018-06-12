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New York borsası, Fed öncesi alış ağırlıklı seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde alış ağırlıklı seyretti. Kapanışta, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.786,85 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi...

New York borsası, Fed öncesi alış ağırlıklı seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde alış ağırlıklı seyretti.

Kapanışta, Standard & Poor's 500 Endeksi 4,85 puan (yüzde 0,17) yükselişle 2.786,85 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 43,99 puan (yüzde 0,57) artışla 7.703,79 puana yükseldi. Dow Jones Sanayi Endeksi ise 1,58 puanlık (yüzde 0,01) sınırlı azalışla 25.320,73 puana geriledi.

Analistler, endekslerin yönü üzerinde ülkede sabah saatlerinde açıklanan enflasyon verileri ile ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşen zirvenin belirleyici olduğuna işaret etti.

ABD Çalışma Bakanlığının verilerine göre, TÜFE, mayısta aylık bazda benzin fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,2 arttı. Manşet enflasyon olarak da adlandırılan veri, yıllık bazda yüzde 2,5'ten yüzde 2,8’e çıkarak son 6 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Fed'in bugün başlayan haziran ayı toplantısında alınan faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlar yarın Türkiye saati ile 21.00'de açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı ise 21.30'da başlayacak.

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