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New York borsası "Fed" sonrası sert geriledi

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışıyla biten toplantısının ardından sert değer kaybetti. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,49 düşüşle 23.323,66 puana, Standard&Poor's (S&P)...

New York borsası
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WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışıyla biten toplantısının ardından sert değer kaybetti.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 1,49 düşüşle 23.323,66 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 1,54 kayıpla 2.506,96 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,17 azalışla 6.636,83 puana geriledi.

Bu sonuçlarla, yıllık kayıplarını artıran endeksler, yeniden geçen yılın ekim-kasım aylarından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Endekslerin yönü üzerinde, Fed’in politika faizini yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesi ile faiz artırımlarına gelecek sene devam etmeyi planladığını açıklaması etkili oldu.

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New York Borsası
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