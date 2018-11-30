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New York borsası G20 öncesi düşüşle kapandı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, "G20 Liderler Zirvesi" öncesinde düşüşle kapandı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,11 düşüşle 25.338,83 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.737,80 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi...

New York borsası G20 öncesi düşüşle kapandı
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, "G20 Liderler Zirvesi" öncesinde düşüşle kapandı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,11 düşüşle 25.338,83 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kayıpla 2.737,80 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 azalışla 7.273,59 puana geriledi.

Analistler, hisse senetlerinde yarın başlayacak G20 Zirvesi öncesinde yaşanan dalgalanmayı ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleşecek görüşmeden çıkacak sonuca ilişkin belirsizliğe dayandırdı.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ekim ayına ait kişisel harcamalar yüzde 0,6 ve kişisel gelirler yüzde 0,5 artarak beklentileri geride bıraktı. Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) ise aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 1,8 artarak beklentinin kaldı.

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