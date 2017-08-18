New York borsası günü sert düşüşle tamamladı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, İspanya'nın Barcelona kentinde yaşanan terör saldırısının ardından sert düştü. Dow Jones ve Standard & Poor's (S&P) 500 endeksleri, 17 Mayıs'tan bu yana en kötü gününü yaşadı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 274,14 puan (yüzde 1,25) değer kaybederek 21.750,73 puana, S&P 500 Endeksi 38,10 puan (yüzde 1,54) azalarak 2.430,01 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 123,20 puan (yüzde 1,94) kayıpla 6.221,91 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarına verdiği tepki nedeniyle yaşanan siyasi çalkantıların etkisiyle güne düşüşle başlayan endeksler, İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 13 kişinin öldüğü, en az 80 kişinin yaralandığı saldırının ardından kayıplarını genişletti.

Saldırının ardından başlayan satış dalgası, Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin 17 Mayıs'tan bu yana en kötü gününü yaşamasına neden oldu.

Bu arada ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, sanayi üretimi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak beklentinin altında kaldı. İmalat sanayi üretimi ise temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 geriledi. Ayrıca, ülkede geçen hafta ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 232 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.