banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya Trabzon Bursa Demet
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam
Otomotivde yine rekor
Otomotivde yine rekor
Taksim'e şarj istasyonu
Taksim'e şarj istasyonu
Uzay testini geçti
Uzay testini geçti

New York borsası

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,80 azalışla 24.576,03 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 kayıpla 2.651,82 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,95 değer kaybıyla 7.018,64...

New York borsası
banner17

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 1,80 azalışla 24.576,03 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 kayıpla 2.651,82 puanda ve Nasdaq endeksi yüzde 1,95 değer kaybıyla 7.018,64 puanda seyrediyor.

Analistler, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı Meng Wanzhou'nun, İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından küresel piyasalarda negatif seyrin sürdüğünü belirterek, bugün OPEC toplantısı, ABD ile Çin arasındaki gelişmelerin yatırımcıların kararı üzerinde etkili olacağını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1