Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon Necati Amsterdam Selim Mavi
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

New York borsası "karışık" açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD’de tarım dışı istihdamın haziranda beklentileri aşması ancak işsizlik oranının yükselmesi sonucu haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.Dow Jones Sanayi Endeksi 45,49 puan...

New York borsası

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD’de tarım dışı istihdamın haziranda beklentileri aşması ancak işsizlik oranının yükselmesi sonucu haftanın son işlem gününe "karışık" seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 45,49 puan (yüzde 0,19) düşüşle 24.311,25 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,30 puan (yüzde 0,01) azalışla 2.736,31 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 11,20 puan (yüzde 0,15) değer kazanarak 7.597,63 puana ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıklanan raporuna göre, ülkede işsizlik oranı haziranda yüzde 3,8’den yüzde 4’e yükseldi. Piyasalarda işsizlik oranının yüzde 3,8 ile son 18 yılın en düşük seviyesinde, sabit kalması bekleniyordu.

Rapora göre, ABD'de tarım harici sektörler haziranda 213 bin kişiye istihdam sağladı. Küresel piyasaların yakından takip ettiği veriye ilişkin beklenti 195 bin seviyesindeydi.

Bu arada, ABD yönetimi, dün gece, Çin'den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800'den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5