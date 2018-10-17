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New York borsası "karışık" açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası güne "karışık" seyirle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 131,29 puan (yüzde 0,51) düşüşle 25.667,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.807,14 puana geriledi. Nasdaq...

New York borsası
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NEW YORK (AA) - New York borsası güne "karışık" seyirle başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 131,29 puan (yüzde 0,51) düşüşle 25.667,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.807,14 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 15,87 puan (yüzde 0,21) artışla 7.661,36 puana yükseldi.

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New York Borsası
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