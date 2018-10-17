NEW YORK (AA) - New York borsası güne "karışık" seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 131,29 puan (yüzde 0,51) düşüşle 25.667,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.807,14 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 15,87 puan (yüzde 0,21) artışla 7.661,36 puana yükseldi.
New York borsası "karışık" açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsası güne "karışık" seyirle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 131,29 puan (yüzde 0,51) düşüşle 25.667,13 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,78 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.807,14 puana geriledi. Nasdaq...
17 Ekim 2018 Çarşamba 16:47
NEW YORK (AA) - New York borsası güne "karışık" seyirle başladı.