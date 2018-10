New York borsası "karışık" açıldı NEW YORK (AA) - New York borsası güne "karışık" seyirle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 21,49 puan (yüzde 0,09) artışla 24.464,41 puana yükseldi. Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,91 puan (yüzde 0,11) azalışla 2.638,34...

30 Ekim 2018 Salı 16:49