Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ticaret politikaları Arzu Levent bilim Trabzon
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

New York borsası "karışık" kapandı

- Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor seviyeden kapandı

New York borsası

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD'li bankaların hisselerindeki düşüş ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 25,89 puan (yüzde 0,1) düşüşle 25.175,31 puandan kapandı. Endekste işlem gören ABD'li bankalardan JPMorgan Chase ve Citigroup'un hisseleri sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 1,7 değer kaybetti.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 6,86 puan (yüzde 0,25) artışla 2.782,49 puana ulaştı.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 65,34 puan (yüzde 0,85) artışla 7.761,04 puana yükseldi ve günü rekor seviyeden tamamladı. Endekste işlem gören Netflix'in hisseleri bugün yüzde 3,4 değer kazandı.

Ayrıca, yine Nasdaq'ta işlem gören dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast'in hisseleri yüzde 4,6 prim yaparken, yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un hisseleri yüzde 2,1 yükseldi.

Dün, Comcast, 21st Century Fox'u satın almak için 65 milyar dolarlık teklif verdiğini duyurmuştu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5