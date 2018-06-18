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New York borsası "karışık" kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 103,01 puan (yüzde 0,41)...

New York borsası

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin yatırımcılarda endişe yaratmaya devam etmesiyle haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 103,01 puan (yüzde 0,41) düşüşle 24.987,47 puandan kapandı. Böylece, endeks 5 işlem günü üst üste kayıp gösterdi.

Standard & Poor's 500 Endeksi de 5,79 puan (yüzde 0,21) azalışla 2.773,87 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 0,65 puan (yüzde 0,01) artışla 7.747,03 puanla günü yatay seviyeden tamamladı.

ABD hükümeti, cuma günü, Çin'den ithal edilen 50 milyar dolar değerindeki teknoloji ürünlerine yüzde 25 gümrük tarifesi uygulanacağı duyurmuş, bunun ardından Çin hükümeti, ABD'den ithal ettiği 50 milyar dolar değerindeki 659 ürüne yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağını bildirmişti.

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New York Borsası
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