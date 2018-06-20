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New York borsası "karışık" kapandı

- Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor seviyeye ulaştı

New York borsası

NEW YORK (AA) - New York borsası, Dow Jones Sanayi Endeksinin 7 işlem günü üst üste düşüş göstermesiyle günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 42,41 puan (yüzde 0,17) düşüşle 24.657,80 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi ise 4,73 puan (yüzde 0,17) artışla 2.767,32 puana yükseldi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 55,93 puan (yüzde 0,72) kazançla 7.781,51 puanla günü rekor seviyeden tamamladı.

Bu sabah, 21st Century Fox'u satın almak için 71,3 milyar dolara anlaşmaya vardığını duyuran dünyanın en büyük medya ve eğlence şirketlerinden The Walt Disney Company'nin hisseleri bugün yüzde 1 yükseldi.

Yapımcılık ve dağıtım medya şirketi 21st Century Fox'un hisseleri ise günü yüzde 7,5 artışla tamamladı.

Dün akşam Dow Jones Sanayi Endeksi'nde 111 yıl ile kesintisiz en uzun işlem gören şirket unvanına sahip olan General Electric'in 26 Haziran'dan itibaren endeksten çıkarılacağının duyurulmasının ardından bugün şirketin hisseleri yüzde 0,5 düşüş gösterdi.

Dow Jones Sanayi Endeksi'nde General Electric'in yerine ABD'nin en büyük ikinci eczane zinciri olan Walgreens'in sahibi olan Walgreens Boots Alliance'ın yer alacağının belirtilmesiyle bu firmanın hisseleri bugün yüzde 5,2 prim yaptı.

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