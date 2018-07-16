NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 44,95 puan (yüzde 0,18) artışla 25.064,36 puana yükseldi.
Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,88 puan (yüzde 0,1) azalışla 2.798,43 puana gerilerken, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 20,26 puan (yüzde 0,26) düşüşle 7.805,72 puandan kapandı.
New York borsası "karışık" kapandı
NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 44,95 puan (yüzde 0,18) artışla 25.064,36 puana yükseldi.Standard & Poor's 500 Endeksi ise 2,88 puan (yüzde...
16 Temmuz 2018 Pazartesi 23:20
NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın ilk işlem gününü "karışık" seyirle tamamladı.