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New York borsası "karışık" kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 81,37 puan (yüzde 0,32) düşüşle 25.333,82 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,93 puan (yüzde 0,1) düşüşle 2.813,36 puana...

New York borsası

NEW YORK (AA) - New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 81,37 puan (yüzde 0,32) düşüşle 25.333,82 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,93 puan (yüzde 0,1) düşüşle 2.813,36 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 35,50 puan (yüzde 0,46) artışla 7.707,29 puana yükseldi.

Bu yılın nisan-haziran dönemine dair bilançosunu dün açıklayan Apple'ın hisseleri bugün yüzde 5,9 prim yaparken, şirketin piyasa değeri 988 milyar dolara ulaştı.

Firmanın piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması durumunda, Apple tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.


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