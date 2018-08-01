NEW YORK (AA) - New York borsası günü "karışık" seyirle tamamladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 81,37 puan (yüzde 0,32) düşüşle 25.333,82 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi de 2,93 puan (yüzde 0,1) düşüşle 2.813,36 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 35,50 puan (yüzde 0,46) artışla 7.707,29 puana yükseldi.
Bu yılın nisan-haziran dönemine dair bilançosunu dün açıklayan Apple'ın hisseleri bugün yüzde 5,9 prim yaparken, şirketin piyasa değeri 988 milyar dolara ulaştı.
Firmanın piyasa değerinin 1 trilyon dolara ulaşması durumunda, Apple tarihte bunu başaran ilk şirket olacak.