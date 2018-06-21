New York borsası karışık seyirle açıldı

NEW YORK (AA) - New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticari gerginliğin devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki artışla güne "karışık" seyirle başladı.



Dow Jones Sanayi Endeksi 76,37 puan (yüzde 0,31) azalışla 24.581,43 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 0,95 puan (yüzde 0,03) düşüşle 2.766,37 puana geriledi.

Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 17,58 puan (yüzde 0,23) artışla 7.799,10 puana yükselerek rekor seviyeden açıldı. Endekste işlem gören ve dün rekor puanla kapanan Facebook ve Netflix hisseleri bugünkü açılışta sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,7 yükseldi.