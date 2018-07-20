NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.
Dow Jones Sanayi Endeksi 64,66 puan (yüzde 0,26) düşüşle 24.999,84 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,15 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.802,34 puana geriledi.
Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 10,27 puan (yüzde 0,13) değer kazanarak 7.835,56 puana yükseldi.
New York borsası karışık seyirle açıldı
NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. Dow Jones Sanayi Endeksi 64,66 puan (yüzde 0,26) düşüşle 24.999,84 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 2,15 puan (yüzde 0,08) azalışla 2.802,34...
20 Temmuz 2018 Cuma 16:44
NEW YORK (AA) - New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı.