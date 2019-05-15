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New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,55 azalışla 23.389,26 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 2.822,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 artışla 7.734,49...

New York borsası karışık seyirle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,55 azalışla 23.389,26 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 kayıpla 2.822,24 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 artışla 7.734,49 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de nisan ayına ilişkin perakende satışlar yüzde 0,2, sanayi üretimi ve imalat sanayi üretimi yüzde 0,5 azaldı.

Analistler, kötü gelen ABD verilerinin ticaret savaşlarının küresel büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair endişeleri daha fazla artırdığını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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