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New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası güne karışık seyirle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 26.074,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 2.888,86 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 7.818,44...

New York borsası karışık seyirle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalışla 26.074,75 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 2.888,86 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,28 kazançla 7.818,44 puan seviyelerinde seyrediyor.

Bu hafta ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günü, İngiltere ve Japonya merkez bankalarının ise perşembe günü açıklanacak faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, jeopolitik riskler ve ticaret savaşlarına ilişkin gündem de takip ediliyor.

Gelişmiş ülke merkez banklarının bu ayki toplantısında faiz değişikliği yapması beklenmezken, Fed'in beklentiler paralelinde gelecek aylarda faiz indirimleri yapıp yapmayacağına ilişkin iletişimin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Fed'in temmuz ayı toplantısında faiz indirimine gideceği beklentisi yüzde 80, eylül toplantısına ilişkin faiz indirim tahmini ise yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerindeki düşüş eğiliminin Fed'in elini faiz indirimi konusunda rahatlattığını, buna karşın makroekonomik verilerin bir bütün olarak faiz indirimini gerekli kılacak sinyali vermediğini söyledi. Çarşamba günü açıklanacak faiz kararı metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinde temmuz ve sonrasına ilişkin ipuçlarının aranacağını ifade eden analistler, piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğine dikkati çekti.

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New York BorsasıPiyasalar
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