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New York borsası karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düşüşle 27.319,55 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 3.003,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 8.225,28 puan...

New York borsası karışık seyirle açıldı
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İSTANBUL (AA) - New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,06 düşüşle 27.319,55 puan, S&P 500 endeksi yatay seyirle 3.003,02 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 8.225,28 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ticaret konusunda yaptığı açıklamaların risk iştahını azalttığını belirtti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap'ın takip edileceğini ifade eden analistler, yatırımcıların açıklanacak şirket bilançolarına odaklandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
New York BorsasıPiyasalar
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