New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, bazı perakende şirketlerinin beklentilerin altında gelen bilançoları sonrasında karışık seyretti.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 5,28 puan (yüzde 0,02) değer kazanarak 21.998,99 puana çıkarken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,23 puan (yüzde 0,05) azalarak 2.464,61 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,22 puan (yüzde 0,11) kayıpla 6.333,01 puana indi.

S&P 500 ve Nasdaq endekslerindeki sınırlı düşüşe, Advance Auto Part, Dick's Sporting Goods ve Home Depot gibi perakende şirketlerinin hisselerindeki kayıplar neden oldu.

Bu arada ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artışla beklentiyi aşarak yılın en iyi performansını kaydetti. Aynı dönemde, ithalat fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,1, yıllık 1,5 arttı.

Analistlerin, piyasaların yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarına odaklanması bekleniyor.