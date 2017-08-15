Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam AB Balıkesir istanbul
Sahte taş uyarısı
Sahte taş uyarısı
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı

New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, bazı perakende şirketlerinin beklentilerin altında gelen bilançoları sonrasında karışık seyretti. Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 5,28 puan (yüzde 0,02) değer kazanarak 21.998,99 puana çıkarken, Standard...

New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, bazı perakende şirketlerinin beklentilerin altında gelen bilançoları sonrasında karışık seyretti.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 5,28 puan (yüzde 0,02) değer kazanarak 21.998,99 puana çıkarken, Standard & Poor's 500 Endeksi 1,23 puan (yüzde 0,05) azalarak 2.464,61 puana geriledi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 7,22 puan (yüzde 0,11) kayıpla 6.333,01 puana indi.

S&P 500 ve Nasdaq endekslerindeki sınırlı düşüşe, Advance Auto Part, Dick's Sporting Goods ve Home Depot gibi perakende şirketlerinin hisselerindeki kayıplar neden oldu.

Bu arada ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, perakende satışlar, temmuzda yüzde 0,6 artışla beklentiyi aşarak yılın en iyi performansını kaydetti. Aynı dönemde, ithalat fiyat endeksi ise aylık yüzde 0,1, yıllık 1,5 arttı.

Analistlerin, piyasaların yarın ABD Merkez Bankasının (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarına odaklanması bekleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
New York Borsası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5