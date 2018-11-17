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New York borsası karışık seyretti

- Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yükseldi, Nasdaq değer kaybetti

New York borsası karışık seyretti
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WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izledi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,49 artışla 25.413,22 puana ve S&P 500 Endeksi yüzde 0,22 kazançla 2.736,27 puana yükseldi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,15 değer kaybıyla 7.247,87 puana geriledi.

Güne düşüşle başlayan Dow Jones ve S&P endekslerin yükselmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile tıkanan ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamaları etkili oldu.

Trump, ülkesi ile Çin arasındaki ticaret sorunlarını çözmek istediğini belirterek, "Çin bir anlaşmaya varmak istiyor. Bize yapmaya niyetli oldukları şeylerin listesini gönderdiler ve bu uzun bir listeydi." dedi.

Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, ekim ayında sanayi üretimi yüzde 0,1 arttı.

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