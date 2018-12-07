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New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD-Çin ilişkilerini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını ilgilendiren gelişmelerle dalgalı seyir izledi. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,32 azalışla 24.947,67 puana gerilerken, S&P...

New York borsası karışık seyretti
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WASHINGTON (AA) - New York borsası, ABD-Çin ilişkilerini ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımlarını ilgilendiren gelişmelerle dalgalı seyir izledi.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0,32 azalışla 24.947,67 puana gerilerken, S&P 500 Endeksi de yüzde 0,15 kayıpla 2.695,95 puana indi. Öte yandan, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,42 artışla 7.188,26 puana yükseldi.

Endekslerin üzerinde Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD’nin talebi üzerine Kanada’da tutuklanması baskı yarattı.

Öte yandan, Wall Street Journal’ın Fed’in gelecek yıl “bekle-gör” yaklaşımını benimseyeceğine dair haberi, yatırımcılar için iyimserlik kaynağı oldu.

Güne Huawei CFO’sunun tutuklanma haberi sonrasında sert düşüşle başlayan endeksler, söz konusu haberin ardından toparlandı.

Bu arada, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dış ticaret açığı, ekimde aylık yüzde 1,7 artışla 55,5 milyar dolara çıkarak, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'nin milyarlarca dolarlık tarifelerle hedef aldığı Çin’le ticaret açığı da ekimde 43,1 milyar dolara yükselerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ayrıca, ülkede imalat dışı ISM endeksinin kasım ayında 60,7’e çıkarak, son 13 yılın en yüksek ikinci seviyesini kaydettiği bildirildi.

ABD fabrika siparişleri de ekim ayında yüzde 2,1 gerileyerek, son 15 ayın en büyük düşüşünü gösterdi.

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