New York borsası karışık seyretti

WASHINGTON (AA) - New York borsasında endeksler, perşembe gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 artışla 24.597,38 puana yükselirken, Standard&Poor's (S&P) 500 endeksi yüzde 0,02'lik sınırlı kayıpla 2.650,54 puana indi. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,39 düşüşle 7.070,33 puana gerileyerek, günün "en fazla değer kaybedeni" oldu.

S&P 500 ve Nasdaq endeksleri, böylece 3 gün süren yükseliş eğilimini sonlandırdı.

Dow Jones Endeksi'ndeki kazançlara ise hisseleri yüzde 7,3 yükselen General Electric (GE) öncelik etti. GE'nin hisselerinin yükselişinde, şirketin dijital faaliyetlerini ayrı bir firma haline getireceğini açıklaması etkili oldu.