New York borsası Noel sonrası ralli yaptı - Dow Jones bin puandan fazla artarak tarihinin en büyük günlük kazancını kaydetti - S&P 500 ve Nasdaq, sırasıyla yüzde 4,96 ve 5,84 artarak 2009’dan bu yana en iyi günlük performanslarını sergiledi

27 Aralık 2018 Perşembe 00:41