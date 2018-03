New York borsası ralli yaparak kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsasında endeksler, geçen hafta son 2 yılın en sert haftalık yüzdelik düşüşü kaydetmesinin ardından toparlanarak haftanın ilk işlem gününü ralli yaparak tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 410,37 puan (yüzde 1,70) artışla 24.601,27 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 36,45 puan (yüzde 1,39) yükselişle 2.656,00 puandan kapandı.



Nasdaq Teknoloji Endeksi de 107,93 puan (yüzde 1,57) değer kazanarak 6.981,96 puana ulaştı.



Geçen hafta, Dow Jones Sanayi ve Standard & Poor's 500 Endeksleri yüzde 5,2 değer kaybederken, her iki endeks Ocak 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşlerini kaydetmişti. Nasdaq Teknoloji Endeksi de geçen hafta yüzde 5,1 değer kaybıyla Şubat 2016'dan bu yana haftalık en yüksek yüzdelik düşüşünü göstermişti.

Ayrıca uzmanlar, bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin eskiyen altyapısını tamir etmek için 1,5 trilyon dolarlık bir yatırım planı yasa teklifini Kongre'ye sunmasının da New York borsasını olumlu etkilediğini belirtti.

Uzun süredir beklenen yasa teklifine göre, ABD'de gelecek 10 yılda 200 milyar doları kamu harcamaları olmak üzere toplam 1,5 trilyon dolarlık altyapı yatırımı yaratılması planlanıyor.



Teklif kapsamında ayrıca, özel altyapı yatırımlarını desteklemek için resmi izin süresinin 10 yıldan 2 yıla düşürülmesi, vergiden muaf kredi kullanımı ve yerel yönetimlere yolları ücretlendirme yetkisi tanınmasını öngörülüyor.