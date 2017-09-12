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New York borsası rekorlarla kapandı

- Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri rekor seviyelerden günü tamamladı

New York borsası rekorlarla kapandı

NEW YORK (AA) - New York borsası günü rekorlarla tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 61,49 puan (yüzde 0,28) artışla 22.118,86 puandan kapandı.

Standard & Poor's 500 Endeksi 8,37 puan (yüzde 0,34) yükselişle 2.496,48 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 22,02 puan (yüzde 0,34) değer kazanarak 6.454,28 puana ulaştı. Her iki endeks günü rekor seviyelerden tamamladı.

ABD'li perakende zinciri Macy's'in hisseleri yüzde 3,4 ve Twitter'ın hisseleri yüzde 2,9 yükselirken, yatırım bankacılığı Bank of America'nın hisse başına değeri yüzde 2,5 artış kaydetti.

Yeni akıllı telefon modellerini bugün tanıtan Apple'ın ise hisse başına değeri yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

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New York Borsası
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