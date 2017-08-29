New York borsası sert düşüşle açıldı

WASHINGTON (AA) - New York borsası, Kuzey Kore'nin Japonya'nın hava sahasından geçen son balistik füze denemesinin ardından güne sert düşüşle başladı.



Açılışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 113,86 puan (yüzde 0,52) azalışla 21.694,54 puana, S&P 500 Endeksi 14,89 puan (yüzde 0,61) kayıpla 2.429,35 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 54,12 puan (yüzde 0,86) düşüşle 6.228,90 puana geriledi.



Endekslerin sert değer kaybetmesinde Kuzey Kore'nin Japonya'nın hava sahasından geçen balistik füze denemesi etkili oldu. Jeopolitik gerilimi yeniden artıran denemenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, "Bütün seçenekler masada." açıklaması yaptı. Çin, Kuzey Kore’nin yeni füze denemesinin ardından tüm taraflara bölgede gerilimi tırmandıracak tahrik edici eylemlerden kaçınması çağrısında bulundu.



Bu arada, ABD’de bu sabah açıklanan verilere göre, S&P CaseShiller 20 kentte konut fiyatları haziranda aylık yüzde 0,7 arttı.

Analistler, piyasaların günün geri kalanında Kuzey Kore’nin yeni füze denemesine ilişkin yansımaları dikkatle takip edeceğini belirtiyor.

